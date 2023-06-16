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НовостиОбщество16 июня 2023 19:09

На ПМЭФ-2023 подписали соглашение о строительстве крупнейшего микрорайона в Ростове

Строителям предстоит возвести около 1,5 млн квадратных метров жилья
Лейла МИРИШОВА
Строителям предстоит возвести около 1,5 млн квадратных метров жилья

Строителям предстоит возвести около 1,5 млн квадратных метров жилья

Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор «ЮгСтройИнвеста-Дон» Юрий Иванов подписали соглашение о строительстве крупного микрорайона в донской столице. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области 16 июня.

Так, строителям предстоит возвести около 1,5 млн квадратных метров жилья, оборудовать парковки, спортивные комплексы и благоустроить два парка. На территории микрорайона будут располагаться десять детских садов на 2,4 тысячи мест, пять школ на 5100 ребят и поликлиники.

Отметим, что на данный момент завершился первый этап межевания земельных участков. До конца июня инвестор получит первые разрешения на строительство многоквартирных домов. Также сейчас специалисты ведут проектирование школы и детских садов.

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(Подробности)