На ПМЭФ-2023 подписали соглашение о строительстве крупнейшего микрорайона в Ростове

Строителям предстоит возвести около 1,5 млн квадратных метров жилья Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор «ЮгСтройИнвеста-Дон» Юрий Иванов подписали соглашение о строительстве крупного микрорайона в донской столице. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области 16 июня.

Так, строителям предстоит возвести около 1,5 млн квадратных метров жилья, оборудовать парковки, спортивные комплексы и благоустроить два парка. На территории микрорайона будут располагаться десять детских садов на 2,4 тысячи мест, пять школ на 5100 ребят и поликлиники.

Отметим, что на данный момент завершился первый этап межевания земельных участков. До конца июня инвестор получит первые разрешения на строительство многоквартирных домов. Также сейчас специалисты ведут проектирование школы и детских садов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соглашение о «Новом Ростове» с инвестициями на 132 миллиарда рублей подписали на ПМЭФ-2023

На территории старого аэропорта в донской столице построят умный жилой квартал

(Подробности)