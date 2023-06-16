В Ростове из-за дорожных работ изменилась схема движения нескольких автобусов

С 16 июня автобус №34А будет поворачивать с Малиновского на 2-ю Краснодарскую. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове временно изменилась схема движения нескольких автобусов. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет об общественном транспорте, проходящем через улицы 2-ю Краснодарскую и Малиновского: там проводят дорожные работы. Новые схемы движения будут действовать до окончания работ.

Поэтому с 16 июня автобус №34А будет поворачивать с Малиновского на 2-ю Краснодарскую, оттуда на Города Ле-ман, затем на Коммунистический и на Тружеников и так же - в обратном направлении. Далее маршрут останется прежним.

Аналогичная ситуация и с прямым направлением автобуса №44. А вот в обратном направлении он будет сворачивать с Тружеников на 2-ю Краснодарскую, потом на бульвар Дружбы и по Коммунистическому повернет на Города Ле-Ман. Затем вернется на Малиновского через 2-ю Краснодарскую.

Автобус №56 со 2-й Краснодарской направится по Города Ле-Ман, повернет на Коммунистический, проедет по бульвару Дружбы, после чего вернется на Коммунистический. То же самое - и в обратном направлении. Пассажиры автобуса №72 смогут после 2-й Краснодарской выйти на бульваре Дружбы, затем на Коммунистическом и на Зорге, далее - по маршруту в обоих направлениях.

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