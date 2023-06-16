В Ростовской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 16 млрд рублей

Подрядчики отремонтируют 752 км тепло- и водоснабжающих сетей. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 16 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Отметим, что на все работы в регионе из федерального бюджета выделят больше 12 млрд рублей.

Работы планируется провести в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске и Гукове, а также в Миллеровском, Белокалитвинском и Красносулинском районах. Подрядчикам необходимо отремонтировать 752 км тепло- и водоснабжающих сетей.

Так, сегодня в Ростове ведутся работы по перекладке сетей диаметром 500 мм на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Их планируют завершить до конца 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

200 млрд, 3,5 тысячи рабочих мест и ставка на кадры: Василий Голубев рассказал, какие инвестиции удалось привлечь на Дон

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о главных соглашениях для донского региона, подписанных на ПМЭФ

(Подробности)