200 млрд, 3,5 тысячи рабочих мест и ставка на кадры: Василий Голубев рассказал, какие инвестиции удалось привлечь на Дон

Василий Голубев рассказал о соглашениях, заключенных на форуме. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Прямо сейчас в северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Традиционно в нем принимает участие делегация от Ростовской области. И в этом году у региона запланировано рекордное для Дона количество соглашений и объем инвестиций. Подробно об этом в эфире открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ОБХОД АКСАЯ ИЗМЕНИТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

- Василий Юрьевич, сегодня запущен знаменитый обход Аксая на М-4 «Дон». Что он из себя представляет, и как его оценил глава государства?

- Глава государства поблагодарил дорожных строителей и всех, кто участвовал в подготовке и реализации этого проекта. Была дана хорошая оценка. Аксайский обход завершили на полтора года раньше намеченного срока, - заметил Василий Голубев. - Я, конечно, на нем неоднократно бывал с самого начала и отслеживал реализацию. Это фантастически красивый мост через реку Дон продолжительностью больше двух километров. На протяжении этого обхода построены восемь мостов, три развязки, много искусственных сооружений — это высшая категория дороги, которая обеспечена всем необходимым, чтобы уже сегодня принять первых автолюбителей, и не только пассажирский транспорт, но и грузовой. Участок платный, и на нем созданы все необходимые условия. Но, напомню, что у нас есть и достаточно комфортный проезд через Аксайский мост.

Предполагаем, что обход Аксая разгрузит зону вхождения в город Ростов и создаст более качественные условия для тех, кто по нему передвигается. Что он решает? На мой взгляд немало. Инвестиционная привлекательность Ростовской области очевидно будет другая. В зоне прохождения дороги находится 17 муниципальных образований - это почти 2,5 миллиона человек жителей. Ну и туристическая составляющая может точно поменяться. Мы вместе с компанией «Автодор» создали там условия, чтобы те, кто едет на юг или, наоборот, с юга, могли заехать в наши исторические, красивые места, например, в Старочеркасск - бывшую столицу Всевеликого войска донского, увидеть красивый берег Дона, закат и познакомиться со старыми казачьими традициями.

Во время ПМЭФ был открыт обход Аксая. Фото: министерство транспорта Ростовской области

ИНВЕСТИЦИИ — В КАДРЫ

- Давайте поговорим о том, что донской регион приготовил для ПМЭФ и вашего павильона!

- Традиционно это площадка, которую мы стараемся эффективно использовать, где помимо обычных контактов с нашими партнерами мы говорим о конкретных делах, проектах среднесрочных и долгосрочной перспективы. И еще не завершился первый день, а мы уже видим, что количество этих контактов, общения, даже проектов - выросло. То есть люди посчитали возможным не ждать следующего форума, а пообщаться и в ближайшее время на других площадках подписать какие-то соглашения, - объясняет Василий Юрьевич.

- Если говорить о нашем павильоне, то здесь есть две темы, которые я бы выделил. Во-первых, это человеческий потенциал. Мы видим, что динамика развития региона дает нам задания, которые требуют быстрых решений. У нас заводы, предприятия, организации создаются с очень активной динамикой, и этот год — не исключение, наоборот, мы увидели дополнительную активность. С начала года на Дону появилось несколько новых заводов, которые сегодня решают проблему импортозамещения, технологического суверенитета. Но кадры, люди — это то, без чего эти заводы работать не смогут. Мы видим производства, которые будут сдаваться до конца года и начинать работать. Вторая тема — год педагога и наставника, то есть подготовка кадров. Не случайно в составе делегации Ростовской области — ректоры наших ведущих университетов — ДГТУ И ЮФУ. И третья инвестиция — и в человеческий капитал, и в новые технологии. И предметом наших соглашений, которые подписаны и планируются к подписанию, как раз являются эти вопросы.

Ростовская область представляет на ПМЭФ-2023 проекты на 720 млрд рублей. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

- Василий Юрьевич, нынешний форум чем-то уже успел удивить?

- Меня он удивил количеством потенциальных участников. Я эту информацию получил по итогам вчерашнего дня. И обратите внимание: незапланированные встречи, которые у меня прошли сегодня с министром промышленности и торговли Египта, с представителем индийской компании — этого в планах наших не было. Я знаю, что количество этих встреч растет: потенциальные партнеры готовы встречаться и сразу говорить о конкретике. А мы планируем через некоторый промежуток времени иметь зону присутствия в Индии. Не так давно были во Вьетнаме и планируем подписание соглашения с одной из провинций. Также договорились с нашими китайскими партнерами, и здесь будет контакт с послом Китая в России - будем говорить о перспективе наших отношений. Наши компании уже там, и они едут сюда, потом обращаются с просьбой создания тех или иных условий для ускорения реализации самых разных проектов. И, если говорить о подписанных соглашениях, я увидел, что наш бизнес проходит немножко по-иному. Очень часто прежде предлагалось подписывать соглашения о намерениях. Мы от этого отказались - теперь подписываем соглашение о реализации. Нужно быстрее подготовительный этап проходить, а затем все это внедрять.

- Не могу не спросить о результатах, на которые Ростовская область рассчитывает.

- Что приятно - это соглашения в самых разных направлениях. Например, если говорить о первом дне, это и индустриальный парк — территория опережающего развития в Гуково. Это и строительство завода по производству сжиженного природного газа. Ведь Ростовская область — это регион, который активно внедряет газомоторное топливо, строит много заправок, предприятия по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо.

С компанией «Вымпел-Коммуникации» договорились о заметном увеличении показателей покрытия связью региона, включая территории, где проживает не очень много людей. Среди проектов я бы выделил создание промышленного индустриального парка в Азовском районе. Это крупный комплекс, который будет реально заниматься переработкой вторичного сырья. Мы ведь сегодня часто это захораниваем. А там есть и бутылка, и металл, и остатки строительных материалов — все это может перерабатываться и вновь запускаться в нашу жизнь.

Отдельная тема — например, корпорация «Технониколь» продолжает развитие на территории нашей области. Производится так называемая каменная плита, утеплители, другие компоненты, например, для тепличного производства, востребованные сегодня на рынке строительства и АПК. Компания «Бештау» создаст в Ростове, и это не завтрашний день, а уже реальность, полный цикл производства компьютеров. Мы создаем новое производство с объемом инвестиций порядка 8 миллиардов рублей. Сегодня подписали соглашение, земельный участок определен, на производстве я побывал. У них спрос на порядок превышает предложение, вот они и расширяют свои возможности.

Из интересных проектов — развитие нашей компании «Азимут», соучредителем которой является правительство Ростовской области. У нее сегодня 19 самолетов, компания планирует в ближайшее время приобретать еще самолеты. Они летают и по стране, и в другие страны, географию полетов будут расширять. Компания сработала эффективно: из Ростовского, а сейчас из других аэропортов перевезла уже 2,3 миллиона пассажиров.

Также есть проекты, связанные с АПК, -производство минеральных удобрений.

Главная инвестиция региона - в кадры, поэтому в делегации присутствуют ректоры крупнейших вузов. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

УБРАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА

- Давайте попробуем определить наиболее важный проект, который имеет самый большой потенциал для развития донского края.

- Я так бы сказал: Ростовская область не имеет монополию какой-либо отрасли. Посмотрите: 26% - это промышленность, порядка 18-19% - потребительский рынок, 16-17% - АПК. Но они взаимосвязаны и друг без друга не могут существовать. Например, сельхозмашиностроение, без которого сельское хозяйство невозможно. В позапрошлом и прошлом году мы подписали соглашения — в этом сдаем три завода. В первой половине сентября сдаем завод сельхозмашиностроения, который к тому же будет производить и коммунальную технику. До конца года сдадим тракторный завод с линейкой из семи тракторов от от 150 до 600 лошадиных сил. И до конца года сдадим еще один завод сельхозмашиностроения, конкретно завод трансмиссий. Это будет стопроцентное импортозамещение, а мы от этого очень зависели. На этом завязаны десятки производств, и не только завод «Ростсельмаш» - очень много заводов, производящих сельхозтехнику. Мы субсидируем покупку этой техники, именно отечественной, для наших селян, которые нам дают высочайшие урожаи абсолютно всего, что выращивается в нашем регионе. Я бы выделил это в промышленности.

И все-таки выделил бы те проекты, которые связаны со строительным комплексом. Строительство — драйвер, который позволяет за собой вести восемь-девять отраслей экономики, и развитие строительства городского жилья, и производственного. Все это имеет значение. Так что выделю два направления — промышленность и промышленность строительных материалов.

В Ростовской области планируют создать научно-образовательный центр для решения технологических задач в сфере беспилотных систем. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

ПОЧТИ 200 МИЛЛИАРДОВ ИНВЕСТИЦИЙ

- Если брать весь пул партнеров Ростовской области - с какими удалось договориться в рамках ПМЭФ и с кем удалось договориться в рамках текущего форума?

- Мы предполагаем подписать не менее полутора десятков соглашений за два дня. Думаю, что объем инвестиций, который предполагается на этом этапе, будет немногим меньше 200 миллиардов рублей. Например, не так давно подписали соглашение по строительству завода в городе Шахты по производству компонентов для легкой промышленности. И сегодня была встреча, на которой подтвердили продолжение нашего сотрудничества. Два завода, которые запустили в марте и в июне. Там надо побывать, это 100% высочайшие технологии, востребованные сегодня на рынке легкой текстильной промышленности. Кстати, последний завод, который запустили, обеспечил 60% импортозамещения по всей стране. И в целом несколько производств, которые запущены в последние 2-3 года, - это 16 миллиардов рублей инвестиций.

На каждом производстве работают от 500 человек до 1,5 тысячи. Зарплата, которую платят людям, сразу выше среднеобластного показателя.

Также мы рассчитываем встретиться с представителями нескольких банков — «Россельхозбанком», «Газпромбанком» — и будем говорить о уже новых проектах, не только тех, которые здесь заключаем.

- Здесь вы ориентируетесь больше на поиск инвесторов или ищете дополнительные рынки сбыта за пределы Ростовской области?

- Все-таки главное здесь - создание условий и договоренность реализации уже ранее проработанных проектов. Мы теперь стараемся до таких форумов — здесь, в Екатеринбурге и других местах — все-таки выходить на хорошую степень готовности проектов. Если получается найти инвесторов, начинаем работать сразу после форума.

ТЕХНОНИКОЛЬ вложит свыше 8 млрд рублей в создание 2-й очереди завода и нового производства в Красном Сулине. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

30-ПРОЦЕНТНЫЙ ПРИРОСТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

- Есть уже определенные прогнозы по инвестпритоку на 2023 год? Насколько велик риск падения под влиянием санкций?

- В прошлом году Ростовская область имела 465 миллиардов инвестиций. Это выше, чем годом ранее. Сейчас у нас идет почти 30-процентный рост. Мы говорим о ситуации по состоянию на четыре месяца с начала года — пятый месяц будет известен в полном объеме до конца июня. Теперь мы это пытаемся поддерживать. Мы увидели трудности по срокам доставки, логистике и так далее, но не остановили производство на территории региона. Я бы даже сказал, что мы сейчас разгоняемся. Полугодие даст приблизительный ответ о результате, на который мы выйдем до конца года, а по итогу динамика может быть еще выше.

- Получается, что ситуация, которая сложилась с внешними рынками, никак не повлияла на инвестиционную привлекательность Ростовской области?

- Мы из этого еще сделаем урок по нашей логистике, востребованности портов, экспортно ориентированной ситуации. Ростовская область продолжает сотрудничать со 150 странами мира, и экспортный потенциал не исчерпан. Я говорю не только о продукции сельского хозяйства — я говорю о всем том, что производит промышленность на территории региона. Я считаю, что наступило время возможностей, которое нужно правильно использовать. И тут нужны быстрые, эффективные решения и быстрая их реализация. Если это получается — появляются новые возможности. И когда создали библиотеку импортозамещаемых проектов, которая дала возможность видеть производства в других регионах РФ, наши инвесторы очень быстро ей воспользовались.

Также продолжаем сотрудничать с нашими партнерами. Недавно состоялась очередная рабочая встреча Российско-Белорусская. Как я уже сказал, наши компании взаимодействуют с вьетнамскими партнерами. Представители Китая с удовольствием рассматривают возможность создания условий для бизнеса на территории Ростовской области.

Но мы говорим об одной простой вещи — нам нужно создать условия, чтобы была обеспечена сфера приложения труда специалистов. И для этого сегодня работают несколько региональных министерств и ведомств. Поэтому неслучайно мы сегодня обозначили: кадры — это одна из приоритетных задач правительства Ростовской области. И мне кажется, не только Ростовской.

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫЙ РЕГИОН

- На прошлом ПМЭФ вы заключили соглашений на 37 млрд рублей. Тогда одним из ключевых направлений было формирование транспортной инфраструктуры области. Что-то удалось сделать за год из того, о чем договорились год назад?

- Первое: развернули и будем еще — заводы по сжижению газа. Продолжаем строить заправочные комплексы на всех федеральных трассах и наших крупных городах. Приобретаем электробусы для Ростова, Таганрога, Волгодонска. Объявили в Ростовской области трехлетку — 2023-2025 — развития дорог и строим новые дороги. По трехлетней программе мы делаем все, чтобы федеральные, региональные и межмуниципальные дороги были приведены в нормативное состояние. И у нас это получается. Сегодняшнее открытие обхода Аксая — это работа, которая проводилась последние три года, но это федеральная история. Мы же работаем над региональной, и до конца года несколько объектов будем сдавать.

- Ростовская область — очень важный экспортно ориентированный регион. Удалось ли здесь на фоне внешнеэкономического давления найти новые рынки с одной стороны, а с другой выпавшие звенья из цепочки поставок заместить?

- Я думаю, что процесс идет. Нельзя говорить, что за это время мы решили все - мы просто видим свет в конце туннеля. И точно понимаем: если год назад мы предполагали, что будут сложности с экспортом, логистикой, мы прочувствовали это на себе и нашли новые логистические пути, цепочки. Это работает. К нам с поставкой продукции зашли активные арабские страны. В некоторых случаях активнее работаем с нашими партнерами из стран СНГ, которые заинтересованы в ряде продукции. Раньше мы договорились, что «Ростсельмаш» и другие производства заходят к ним и создают там заводы по укомплектованию сельхозтехникой, куда направляют комплекты, агрегаты, запасные части.

Но трудности все не пройдены. Просто мы учимся в этих новых условиях работать.

И между прочим в этом случае бизнес даже работает быстрее нас, зачастую показывает нам дорогу, пройдя и попробовав то, что эффективнее работает. Поэтому сегодня, создавая новые контакты в других странах, смотрим, что же бизнес делает, а потом делаем эти шаги, и это, кстати, эффективно. Иногда нужно убрать бюрократическую составляющую, которая является тормозом. Например, когда в строительной отрасли сократили процедуры согласования, мы увидели, что многое пошло быстрее, результаты отразились на работе 8-9 отраслей экономики.

- Можете сейчас спрогнозировать, сколько рабочих мест появится в Ростовской области в результате соглашений, которые будут заключены?

- Если посмотреть сейчас, я оцениваю это примерно до 3,5 тысячи. Это пока предположение и вот почему. Даже сегодня были контакты, когда партнеры обращались: «Василий Юрьевич, мы говорили об одном заводе, а мы имеем возможность сразу еще один начинать строить?» То есть завершать производственную цепочку. Инвестиции ведут за собой инвестиции. Любой вложенный рубль — это инвестиция в квадрате. И мы это почувствовали на проектах, которые реализовали, на так называемой «губернаторской сотне».

Проект, подготовленный по определенным правилам, получает преференцию. И сегодня в «100 губернаторских инвестиционных проектов» есть очередь. Чтобы туда попасть, нужно выполнять правила: у проекта должна быть и социальная направленность, и участие в развитии конкретной территории, ну и главное — создание новых рабочих мест с учетом уровня заработной платы. На некоторые отрасли мы обращаем внимание: видим, что государство помогает, а там рост зарплаты на паузе. Говорим: «Нет, давайте играть не в одни ворота».

- Главное, чтобы счет был в пользу ростовчан! Спасибо, Василий Юрьевич!

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