Долги ФК «Ростов» закроют за счет продажи футболистов

Сейчас клуб имеет задолженность перед сотрудниками в один-два месяца. Фото: Александр ГЛУЗ

Футбольный клуб «Ростов» может погасить задолженность по зарплате сотрудников за счет продажи игроков, сообщил губернатор Василий Голубев на ПМЭФ2023 ТАСС.

Сейчас клуб имеет задолженность перед сотрудниками в один-два месяца. Василий Голубев ее оценил как относительно небольшую. Ее ликвидируют летом за счет продажи игроков.

Напомним, что ростовский клуб покинул нападающий Дмитрий Полоз, который за желто-синих провел 242 матча, забив 58 голов. При этом контракт с полузащитником Хореном Байрамяном продлили, он за клуб провел 176 игр и забил 11 мячей.

Напомним, что губернатор Василий Голубев высказался о судьбе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в клубе.

— Могу ли представить «Ростов» без Карпина? А Карпина нет, что ли? Карпин был и есть. Значит, и будет, — отметил Василий Юрьевич.

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