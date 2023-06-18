В центре Ростова на дороге образовался большой провал

В статусе заявления 16 июня отмечено «Назначение исполнителя». Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В центре Ростова в переулке Университетском в районе дома № 22 рядом с канализационным коллектором образовался большой провал. Информацию об этом местные жители разместили на сайте благоустройства города.

На фото видно, что яма не огорожена, только в него вставили стройматериалы, чтобы водители увидели опасное место, и машина не провалилась.

В статусе заявления 16 июня отмечено «Назначение исполнителя».

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