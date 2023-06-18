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НовостиОбщество18 июня 2023 11:23

Из-за непогоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Сильные дожди прогнозируют до конца 18 июня
Дмитрий Кутепов
Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области сильные дожди, ливни с грозой, градом и сильным ветром стали причиной объявления штормового предупреждения. Об этом сообщили в донском МЧС.

В ведомстве отметили, что непогода будет местами по области и может продлиться до конца 18 июня. В это время порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Напомним, 17 июня на Гребном канале отдыхающие засняли смерч, до воды он достать не смог.

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