Из-за непогоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Фото: Дмитрий Кутепов
В Ростовской области сильные дожди, ливни с грозой, градом и сильным ветром стали причиной объявления штормового предупреждения. Об этом сообщили в донском МЧС.
В ведомстве отметили, что непогода будет местами по области и может продлиться до конца 18 июня. В это время порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Напомним, 17 июня на Гребном канале отдыхающие засняли смерч, до воды он достать не смог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На следующей неделе в Ростов вернутся дожди
В Ростов, по данным Гидрометцентра, на следующей неделе вернется дождливая погода. При этом будет относительно тепло (подробности)