В Ростове на Гребном канале засняли смерч

Природное явление длилось не долго. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 17 июня, в Ростове на Гребном канале отдыхающие стали свидетелями природного явления — смерча. Видео с ним они выложили в соцсети.

В небе из тучи образовалась воронка, но до водной глади она не достала. Через непродолжительное время она исчезла.

Напомним, что в конце мая на Гребном канале во время футбольного матча из-за непогоды перевернулась трибуна со зрителями и игроками. Из-за этого пострадали 36 человек, половина из которых — дети. А также погибла женщина, которая пришла посмотреть игру своего сына.

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