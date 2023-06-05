«Голова будет болеть еще полгода»: как сейчас живет 12-летний герой, который спас детей во время крушения трибуны на Гребном канале

Матвей Шапран помогал спасать детей, которых накрыла трибуна, опрокинутая ветром. Фото: из архива семьи

В Ростове следователи продолжают расследовать ЧП на Гребном на канале. 30 мая во время детского футбольного матча разыгралась непогода. Люди спрятались от дождя на трибунах, которые позже обрушились. Один человек погиб, 36 получили травмы.

ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ

Среди раненых оказался и шестиклассник Матвей из Ростова. В тот день подросток играл в составе «Арсенала».

Мальчик, как и его друзья, получил травмы. Несмотря на боль от ушибов, он сумел сам выбраться из-под завалов. Матвей начал вместе со взрослыми поднимать конструкции.

- Он помогал выбраться тяжелораненным. Вместе со всеми поднимал трибуну, под которой погибла мама игрока из Батайска, - говорит Анна Шапран, мама Матвея.

После случившегося мальчик несколько дней провел в больнице, из-за чего не поехал в летний лагерь на Черном море. Сейчас Матвея выписали, но он все еще жалуется на головную боль.

- Врачи сказали, что такое может быть в течение полугода, - продолжает мама.

Кстати, с жуткими последствиями непогоды мальчик сталкивается уже не первый раз. В конце апреля его квартиру, расположенную на первом этаже в доме на Привокзальной, затопило так, что семья ютилась у соседей на втором этаже.

Воду из комнат пришлось откачивать самим, как и очищать их от ила.

- Ремонт делали в кредит. Поменяли линолеум, переклеили обои. Власти города нам в этом не помогли, - продолжает Анна.

После того, как о ситуации написала «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону», прокуратура начала проверку по факту нарушения жилищного законодательства.

Об этом я узнала из СМИ, пока что нас никуда не вызвали и не звонили. Я надеюсь, что после проверки жителей нашего аварийного дома быстрее расселят.

Матвея уже выписали из больницы. Фото: из архива семьи

ПОДАРОК ОТ ДРУЗЕЙ

При этом в администрации Железнодорожного района уверяют, что дом хоть и подлежит сносу, но раньше 2024 года нельзя назвать дату расселения людей из двухэтажки. Дом был признан аварийным после 2017 года. Сейчас же идет переселение людей, чьи жилища были признаны непригодными в более ранние сроки.

Такое объяснение было в официальном ответе районной администрации, который получила семья (документ имеется в распоряжении редакции — прим. ред.)

Тем временем, помочь семье пытаются друзья Матвея.

- Кроме футбола он посещает секцию по ушу. Когда лежал в больнице, пришел тренер и сказал, что родители ребят решили оплатить Матвею поездку в Адыгею. Они туда отправляются вместе со всей командой на пять дней. Мне было неловко и я вначале отказалась, но тренер настоял на своем.

Матвея и других мальчиков также поддержали игроки ФК «Ростов». Футболисты навестили детей в больничной палате. Пострадавшим ребятам вручили презенты с символикой клуба.

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