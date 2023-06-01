Стесняется и героем себя не считает: мальчика, спасавшего придавленных трибуной людей, выписывают из ростовской больницы

Некоторых ребят, пострадавших во время футбольного матча, уже выписывают из больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове следователи выясняют детали ЧП 30 мая, во время детского футбольного матча на Гребном канале. Упали трибуны, на которых в тот момент находились люди. Один человек погиб, 36 получили травмы различной степени тяжести.

Стоявшим по краям конструкций повезло чуть больше остальных – в момент падения они успели отпрыгнуть в сторону. Люди, которые находились посередине, оказались накрыты перекладинами из алюминия и крышами трибун. В первые минуты после происшествия пострадавшие с менее серьезными травмами помогали тем, кто был под конструкциями.

Одним из них был 12-летний Матвей, который в этом году окончил шестой класс. В тот день мальчик в составе «Арсенала» играл за ростовскую команду.

Матвей Шапран помогал взрослым спасать детей из-под завалов. Фото: из архива семьи

ЮНЫЙ ГЕРОЙ

Матвей, как и его друзья, получил травмы. К счастью, обошлось без переломов. Несмотря на саднящую боль от ушибов, мальчик сумел сам выбраться из-под завалов. Еще не до конца осознав масштаб трагедии, он начал вместе со взрослыми мужчинами поднимать конструкции.

- Он помогал выбраться тяжелораненым. Вместе со взрослыми поднимал трибуну, под которой погибла мама игрока из Батайска, - говорит Анна Шапран, мама Матвея.

По ее словам, сын очень переживает из-за гибели одной из женщин.

- Он спросил: «Мам, а вдруг это я не так что-то поднял? – продолжает Анна.

После того, как вытащили всех пострадавших, Матвей с мамой поехали в травмпункт.

Школьник очень надеялся, что в больницу его не положат – на следующий день он должен был на поезде ехать в детский лагерь на Черное море.

Но врачи после осмотра категорически запретили покидать отделение. Вместе с другими мальчишками Матвея поместили в травматологию.

Тем временем история юного футболиста, опубликованная на сайте «Комсомольская правда» имела огромный резонанс. Читатели в комментариях называли мальчика героем и настоящим мужчиной.

А вот сам Матвей скромничает, когда речь заходит о его поступке. Краснеет и переводит тему разговора.

- Он очень стесняется. Никаким героем себя не считает, - говорит мама.

Трибуны снесло ветром в считанные мгновения. Фото: МЧС РО

"НАПОЛЕОН" ДЛЯ СЫНА

Кстати, 1 июня Матвея выписывают из больницы. Правда вернется он не в свою квартиру, а к соседям. Во время ливня в Ростове в апреле жилье мальчика затопило так, что понадубился ремонт. Деньги на него семье пришлось взять в кредит.

Кроме того, люди лишились почти всего имущества. Сейчас на всех один телефон – мамин. Только он каким-то чудом уцелел. Утонул планшет и компьютер Матвея.

Но Анна верит, что они со всем справятся.

- Вместо лагеря будут с отцом на рыбалку ходить. У Матвея будет больше времени на занятия ушу, он же не только футболом увлекается. А еще у сына 24 июня день рождения. Ему исполнится 13 лет. Отметим в семейном кругу. А я обязательно испеку его любимый торт «Наполеон».

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