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НовостиОбщество18 июня 2023 8:37

На следующей неделе в Ростов вернутся дожди

При этом будет тепло
Дмитрий Кутепов
Со среды начнутся дожди. Причем, как днем, так и ночью.

Со среды начнутся дожди. Причем, как днем, так и ночью.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростов, по данным Гидрометцентра, на следующей неделе вернется дождливая погода. При этом будет относительно тепло.

В понедельник и вторник синоптики прогнозируют пасмурную погоду и без осадков. Днем температура воздуха будет до +28 градусов, ночью — до +14 градусов.

Со среды начнутся дожди. Причем, как днем, так и ночью. Воздух прогреется до +26 градусов Продлятся осадки два дня, после чего вновь настанет пасмурная погода и без дождей.

Скорость ветра не будет превышать 4 метров в секунду.

Напомним, что летом в Ростовской области спрогнозировали жару до +39 градусов. При этом температура будет в пределах климатической нормы.

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