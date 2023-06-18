В Ростове резко увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ

парень из школы № 104 набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по химия и русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове резко возросло количество тех, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ. При этом есть и тот, кто получил максимальное количество баллов по двум предметам, сообщил в Телеграм глава администрации города Алексей Логвиненко.

Так, по результатам экзаменов по русскому языку, литературе, химии и географии в Ростове в 2023 году насчитывается 45 стобалльников.

По русскому языку количество сдавших ЕГЭ на максимальное количество баллов увеличилось в 3,5 раза и достигло 23 человек (в прошлом году таких было 7 человек).

По литературе стало в два раза больше набравших 100 баллов — 9 выпускников в текущем году и 5 годом ранее.

По химии на 100 баллов написали экзамен 13 человек, в прошлом году таких было 10.

— Сегодня у нас уже есть один выпускник, который сдал два экзамена на 100 баллов. Это ученик 104 школы, предметы: химия и русский, — отметил Алексей Валентинович.

Напомним, что в Ростове 23 июня пройдут выпускные, а 23, 24 и 30 июня — вручение аттестатов девятиклассникам. В эти дни будет запрещено продавать алкогольную продукцию. Исключение составят только точки общепита.

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