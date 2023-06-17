В Ростове три дня будут проходить выпускные и вручение аттестатов

Ограничение не будет распространяться на заведения общепита. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове глава администрации города Алексей Логвиненко озвучил даты, когда в донской столице пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников и вручения аттестатов девятиклассникам.

Отметим, что в эти дни в Ростове нельзя будет продавать алкоголь. Исключение составят только заведения общественного питания.

Так, 23 июня для одиннадцатиклассников пройдут выпускные вечера, а 23, 24 и 30 июня — вручение аттестатов девятиклассникам.

Напомним, что во многих районах Ростовской области нельзя будет торговать алкоголем и 27 и 29 июня, а также 1 и 5 июля.

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