В дни выдачи аттестатов и выпускных в Ростовской области запретили продавать алкоголь

В большинстве районов выдача аттестатов и выпускные пройдут 23, 24, 27, 29 и 30 июня, а также 1 и 5 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Ростовской области напомнило гражданам, что в регионе в текущем году будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в дни выдачи аттестатов и выпускных в школах.

Отметим, что конкретные даты, когда будут проходить эти мероприятия, определяют в муниципалитетах. Они должны не менее чем за месяц опубликовать на своих сайтах эти даты.

В большинстве районов они пройдут 23, 24, 27, 29 и 30 июня, а также 1 и 5 июля.

При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания.

Напомним, что в Ростовской области за полтора миллиарда рублей откроют 100 сетевых магазинов под тремя брендами, один из которых будет «эконом»-сегмента.

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