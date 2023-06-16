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НовостиОбщество16 июня 2023 12:29

В дни выдачи аттестатов и выпускных в Ростовской области запретили продавать алкоголь

Конкретные даты будут определять в муниципалитетах
Дмитрий Кутепов
В большинстве районов выдача аттестатов и выпускные пройдут 23, 24, 27, 29 и 30 июня, а также 1 и 5 июля.

В большинстве районов выдача аттестатов и выпускные пройдут 23, 24, 27, 29 и 30 июня, а также 1 и 5 июля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Ростовской области напомнило гражданам, что в регионе в текущем году будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в дни выдачи аттестатов и выпускных в школах.

Отметим, что конкретные даты, когда будут проходить эти мероприятия, определяют в муниципалитетах. Они должны не менее чем за месяц опубликовать на своих сайтах эти даты.

В большинстве районов они пройдут 23, 24, 27, 29 и 30 июня, а также 1 и 5 июля.

При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания.

Напомним, что в Ростовской области за полтора миллиарда рублей откроют 100 сетевых магазинов под тремя брендами, один из которых будет «эконом»-сегмента.

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