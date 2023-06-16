В Ростовской области откроют 100 новых торговых объектов

Новые сетевыми супермаркеты будут работать под тремя брендами, один из которых — эконом-сегмента. Фото: правительство Ростовской области.

Правительство Ростовской области и компания «Корпоративный центр ИКС 5» на площадке ПМЭФ-2023 подписали соглашение об открытии в регионе 100 новых торговых объектов. Подписи под документами поставили губернатор Василий Голубев и вице-президент компании Станислав Богданов.

— Инвестор планирует в течение года направить 1,5 млрд рублей на расширение сети торговых объектов и открытие нового формата магазинов для «эконом»-сегмента, — отметил Василий Юрьевич.

Новые сетевые супермаркеты будут работать под тремя брендами, один из которых — эконом-сегмента. В них будет работать около 1000 тысячи человек.

Напомним, что в ростовский завод по производству компьютеров инвестор вложит восемь миллиардов рублей. Соглашение об этом также подписали на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Там будут выпускать отечественные ноутбуки и моноблоки.

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