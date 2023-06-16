«Проверяли оборудование»: фермер и экс-полицейский из Ростовской области извинились за купание в чане с молоком

Видео разлетелось по соцсетям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях по всей стране распространились видео с «выходкой» двух жителей Ростовской области. Двое мужчин на камеру искупались в чане с белой жидкостью. Авторы постов утверждали, что емкость заполнена молоком, а находится она на одном из предприятий Семикаракорского района. На фоне общественного резонанса героям ролика пришлось объясниться.

Напомним, на кадрах мужчины раздеваются и погружаются в чан под одобрительные возгласы окружающих. Они шутят, что купаться хоть и прохладно, зато полезно.

— Приехали с кумом в хозяйство, омолодиться, - смеется один из них.

Видео вызвало волну народного гнева — в городских пабликах появились тысячи комментариев. Большинство переживают, что молоко из чана попало на полки магазинов, а потом — и кому-то в стакан. Инцидент привлек внимание депутата Госдумы и регионального минсельхоза. На место съемок выехали прокуратура и специалисты Россельхознадзра, к проверке присоединился Роспотребнадзор.

Позже выяснилось, что один из «пловцов» — бывший полицейский, его товарищ — фермер. Они записали и опубликовали в соцсетях обращение. Прославившиеся сельчане утверждают, что в чане — сухое, а не натуральное молоко.

— Это было около двух месяцев назад. Мы приехали проверить данную площадку. В бак залили воды, около полутора тонн, и кинули три мешка сухого молока, — объяснил экс-полицейский.

— Хотели посмотреть, морозит оборудование или нет, работоспособно или нет, — уточнил второй герой ролика.

Мужчины рассказали, что сухое молоко было просрочено. По их словам, они решили «воспользоваться моментом» - искупаться в этой смеси. После жидкость вылили в канализацию.

— Видео было для личного пользования. Кто выкинул это в соцсети, мы не знаем. Свою вину признаем, — говорят участники «заплыва».

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, на ситуацию обратил внимание депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Он потребовал от Роспотребнадзора проверить предприятие.

Вскоре в надзорном ведомстве отреагировали на инцидент. Специалисты сообщили, что юрлицо-арендатор цеха находится на стадии ликвидации. Семикаракорский маслозавод сырье с этой фермы не получал. То, что товары не реализовывались, подтверждает система «Меркурий».

Выездную проверку на предприятии провели сотрудники управления Россельхознадзора и прокуратуры. Позже в минсельхзе рассказали, что предприниматель только планировал деятельность по скупке, хранению и переработке молока.

— По предварительной информации арендатор с целью проверки работоспособности оборудования залил в емкость жидкость с заменителем цельного молока, которая в дальнейшем была утилизирована и не отгружалась на перерабатывающее предприятие, — говорится в комментарии.

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