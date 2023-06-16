Федеральный Роспотребнадзор прокомментировал купание мужчин в чане с молоком в Ростовской области

В Роспотребнадзоре выясняют, правда ли в чане было прокисшее молоко и его после этого вылили на территории фермы.
Фото: Денис КОРАБЛЕВ
Федеральный Роспотребнадзор заинтересовался купанием двоих мужчин в чане с молоком на производстве в ферме в Семикаракорском районе Ростовской области.
— Установлено, что юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с этой фермы не получал, — отметили в надзорном ведомстве.
По данным системы «Меркурий», попавшее на видео молоко не продавалось.
Также сейчас в Роспотребнадзоре выясняют, правда ли в чане было прокисшее молоко и его после этого вылили на территории фермы.
Напомним, что 15 июня в интернете появилось видео, на котором запечатлено купание двоих мужчин в чане с молоком. Один из них — бывший полицейский. Как оказалось, все это произошло в одном из цехов фермерского хозяйства на территории Семикаракорского района. Также на нем видео, что прямо в цеху они распивали спиртное. Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал проверить работу фермы.
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