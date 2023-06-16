Федеральный Роспотребнадзор прокомментировал купание мужчин в чане с молоком в Ростовской области

В Роспотребнадзоре выясняют, правда ли в чане было прокисшее молоко и его после этого вылили на территории фермы. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Федеральный Роспотребнадзор заинтересовался купанием двоих мужчин в чане с молоком на производстве в ферме в Семикаракорском районе Ростовской области.

— Установлено, что юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с этой фермы не получал, — отметили в надзорном ведомстве.

По данным системы «Меркурий», попавшее на видео молоко не продавалось.

Также сейчас в Роспотребнадзоре выясняют, правда ли в чане было прокисшее молоко и его после этого вылили на территории фермы.

Напомним, что 15 июня в интернете появилось видео, на котором запечатлено купание двоих мужчин в чане с молоком. Один из них — бывший полицейский. Как оказалось, все это произошло в одном из цехов фермерского хозяйства на территории Семикаракорского района. Также на нем видео, что прямо в цеху они распивали спиртное. Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал проверить работу фермы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области банка молока привела к ДТП

Женщина во время движения отвлекалась на упавшую банку молока. Из-за чего она не справилась с управлением и врезалась в забор частного дома (подробности)