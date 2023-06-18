В Ростове уволили еще двух сотрудников МВД после дела о полицейской ОПГ

Дело об ОПГ было возбуждено в апреле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове уволили двух полицейских. Об этом сообщает 161.ру со ссылкой на собственный источник.

Известно, что сотрудники написали заявление по собственному желанию. По данным издания, их увольнение связано с так называемым «делом о полицейской ОПГ».

Отметим, официальной информации о ситуации не поступало.

Напомним, дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе» и «Получение взятки» было возбуждено в апреле. По версии следствия, преступное сообщество организовал бывший замначальника полиции по охране общественного порядка Ростова. Следователи считают, что под его руководством подчиненные собирали дань с бизнесменов. За вознаграждение бизнесменов якобы не привлекали к ответственности за нарушения.

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