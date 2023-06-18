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НовостиОбщество18 июня 2023 19:18

Жителей Ростовской области предупредили о сильных магнитных бурях

Геомагнитная активность будет высокой в ближайшие дни
Михаил СТРИЖЕВ
Ранее магнитные бури регистрировались в апреле.

Ранее магнитные бури регистрировались в апреле.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области и других регионах ожидаются сильные магнитные бури. Такой прогноз дает Центр прогнозирования космической погоды.

По данным исследователей, геомагнитная активность будет высокой с 18 по 21 июня, а также с 27 по 28 июня.

При этом согласно информации Gismeteo, с 18 по 20 июня будут наблюдаться лишь небольшие возмущения. Долгосрочный прогноз синоптики не дают.

Напомним, в конце апреля ученые также сообщали о сильной магнитной буре. Тогда была зарегистрирована сила излучения G4, которая встречается раз в несколько лет.

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Астроном из Ростова рассказал, в какое время ожидать пик ее активности. (Подробности)