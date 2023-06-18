Жители Западного в Ростове больше месяца остаются без горячей воды

Горячую воду отключили еще в мае.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове ряд домов Западного микрорайона остаются без горячей воды. Об «КП-Ростов-на-Дону» сообщили жители одного из многоквартирных домов.
По словам Ростовчан, воду отключили еще в середине мая. С тех пор горячее водоснабжение так и не было восстановлено.
Ранее власти сообщали о том, что во время гидравлических испытаний были найдены дефекты тепломагистрали. Ее ремонт начался на проспекте Стачке, улицах Пушкинской, Тельмана, Малиновского, 2-й Краснодарской, а также на Коммунистическом проспекте. Сроки окончания работ и подачи горячей воды не сообщались.
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