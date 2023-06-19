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НовостиОбщество19 июня 2023 6:20

Понедельник без осадков прогнозируют синоптики в Ростове-на-Дону

Ветер будет северо-восточным и северным
Ангелина СКИБА
Температура воздуха составит +27-29 градусов

Температура воздуха составит +27-29 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 19 июня в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

- Ветер в понедельник будет северо-восточным и северным, около 7-12 м/с. Температура воздуха в дневное время суток составит +27-29 градусов, - сообщили синоптики.

Добавим, осадков сегодня не должно быть и по региону. В среднем воздух прогреется до +22-27 градусов, местами - до +31. В Приазовье сохранится пожароопасность 4 класса.

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