Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 6:37

Губернатор Ростовской области присвоил звание «Лучший работник транспорта»

За успехи в работе на Дону отметили девять специалистов
Ангелина СКИБА
Звание «Лучший работник транспорта Дона» присваивают ежегодно

Звание «Лучший работник транспорта Дона» присваивают ежегодно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области девять специалистов признали «Лучшими работниками транспорта Дона». Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев, говорится на сайте правительства региона.

Известно, что все награжденные - представители морского и речного флота, а также профильных предприятий. В частности, речь идет о сотрудниках Ростовского морского порта, Азовпортфлота и администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.

Напомним, звание ежегодно присваивают в преддверии Дня работников морского и речного флота. В 2023 году этот профессиональный праздник будут отмечать 2 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова автобус протаранил трамвай

В аварии пострадал ребенок (подробности)