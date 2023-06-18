В центре Ростова автобус протаранил трамвай

Салоны автобуса и трамвая оказались засыпаны разбитыми стеклами. Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 18 июня, в Ростове под мостом на улице Сиверса произошло ДТП с участием автобуса и трамвая, сообщили очевидцы в соцсетях.

Во время ДТП в машинах были пассажиры. По данным очевидцев, автобус № 40 протаранил трамвай. Обе машины оказались завалены осколками стекол.

На видео виден подросток с перевязанной рукой.

На данный момент официальных данных из ГИБДД об аварии нет.

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