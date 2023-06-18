В Новочеркасске в ДТП пострадал шестилетний ребенок

ДТП началось с того, что «Лада Приора» выехала на встречную полосу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД области.

В субботу, 17 июня, в 18.30 в Новочеркасске на спуске Герцена произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобиль «Лада Приора», которым управлял 25-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Клио». От удара «Рено» отбросило на другой автомобиль «Лада Приора».

В аварии пострадал шестилетний ребенок, ехавший в «Рено».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в конце июня в Новочеркасске начнется ремонт спуска Герцена. Дорожное полотно приведут в порядок до Троицкой площади.

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