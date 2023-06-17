В конце июня в Новочеркасске начнется ремонт спуска Герцена

Власти города уже выбрали подрядную организацию, которая выполнит работы за 44,5 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске в конце июня начнется ремонт всего спуска Герцена до Троицкой площади, там приведут в порядок асфальтобетонное покрытие, сообщили в горадминистрации.

Власти города уже выбрали подрядную организацию, которая выполнит работы за 44,5 миллиона рублей. Средства на это пойдут из регионального и местного бюджетов.

Дорожная организация сможет приступить к работам после 20 июня, когда будет подписан контракт. Перед началом работ разработают схему ограничения движения.

Напомним, что в Новочеркасске отпраздновали День медицинского работника. 70 из них, включая военных медиков, получили благодарности за свой труд.

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