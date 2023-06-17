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НовостиОбщество17 июня 2023 7:07

В конце июня в Новочеркасске начнется ремонт спуска Герцена

Из-за этого там изменят схему движения
Дмитрий Кутепов
Власти города уже выбрали подрядную организацию, которая выполнит работы за 44,5 миллиона рублей.

Власти города уже выбрали подрядную организацию, которая выполнит работы за 44,5 миллиона рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске в конце июня начнется ремонт всего спуска Герцена до Троицкой площади, там приведут в порядок асфальтобетонное покрытие, сообщили в горадминистрации.

Власти города уже выбрали подрядную организацию, которая выполнит работы за 44,5 миллиона рублей. Средства на это пойдут из регионального и местного бюджетов.

Дорожная организация сможет приступить к работам после 20 июня, когда будет подписан контракт. Перед началом работ разработают схему ограничения движения.

Напомним, что в Новочеркасске отпраздновали День медицинского работника. 70 из них, включая военных медиков, получили благодарности за свой труд.

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