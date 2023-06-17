В Новочеркасске отпраздновали День медицинского работника

В зале собрались десятки медицинских работников города. Фото: администрация Новочеркасска.

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 18 июня, в актовом зале Новочеркасского медицинского колледжа прошло торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательному дню, сообщили в горадминистрации.

В зале собрались десятки медицинских работников города. В числе приглашенных гостей были представители городских медицинских учреждений, коммерческих организаций и военные медики.

— Зачастую вы делаете невозможное. Вы не просто дарите здоровье, вы очень часто дарите нам жизнь, вы возвращаете ее — обратился к собравшимся и. о. главы администрации города Виктор Синюгин. — Позвольте мне сегодня от имени главы администрации искренне поблагодарить вас за ваш труд, за то, что вы взяли на себя эту ответственность: дарить людям здоровье и жизнь.

Особое внимание уделили военным медикам, которые присутствовали в зале. Собравшимся напомнили, какой большой вклад они вносят в специальную военную операцию, спасая российских бойцов.

В честь Дня медицинского работника и за их добросовестный труд, верность профессии, высокую самоотдачу и личный вклад в дело охраны здоровья горожан, наградили более 70 медицинских работников. Они получили благодарственные письма, почетные грамоты, благодарности министерства здравоохранения Ростовской области, администрации города, гордумы и городской ветеранской организации.

Напомним, День медработника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Это дата, которая посвящена уважению и благодарности медицинским работникам за их службу на благо общества.

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Конкретные даты, когда будут проходить эти мероприятия, определяют в муниципалитетах. Они должны не менее чем за месяц опубликовать на своих сайтах эти даты (подробности)