После пожара на Новочеркасской ГРЭС Роспотребнадзор проверил воздух

Воздух проверяли возле домов, которые были ближе всего к месту пожара. Фото: источник «КП-Ростов-на-Дону»

После пожара на крыше шестого энергоблока Новочеркасской ГРЭС донской Роспотребнадзор проверил воздух недалеко от станции, сообщили в ведомстве.

Пробы воздуха взяли в районе жилых домов, которые были ближе всего к пожару. В них искали вредные вещества, такие как: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, фенол, формальдегид, сажа.

Как оказалось, превышения норм по вредным веществам в воздухе не было.

Напомним, что 14 июня огонь охватил 200 кв метров кровли шестого энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Из-за этого работу всей станции приостановили, что привело к отключениям света сотен тысяч потребителей по области. Во время пожара пострадали трое рабочих. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания газа во время ремонта.

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