Не работали светофоры и кассы в магазинах: 364 тысячи человек остались без света после пожара на Новочеркасской ГРЭС

Из-за аварии на электростанции в Ростове и области выключают электричество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области днем, 14 июня, на новочеркасской ГРЭС произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным ведомства, пламя охватило кровлю одного из энергоблоков. Пожар потушили на площади 200 квадратных метров.

Власти предупредили жителей о возможных ограничениях электроснабжения. Вечером ростовчане сообщили «КП-Ростов-на-Дону», что в городе начались массовые отключения. Выяснили, какие районы остались без света и когда его восстановят.

РАБОТА ВСЕХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ОСТАНОВЛЕНА

На электростанции в момент пожара были включены четыре энергоблока из восьми. Сейчас работу всех восьми временно приостановили.

Из-за этого начались перебои со светом во многих районах области и донской столицы.

В «Донэнерго» подтвердили информацию об отключениях электроэнергии.

- Это вынужденная мера. Она связана не с плановыми работами, а с ЧП на ГРЭС, - отметили в пресс-службе.

Источник издания в экстренных службах региона добавил, что при оптимистичном прогнозе света в домах не будет в течение одного - двух часов. В отдельных случаях отключения могут продлиться и восемь часов.

Тем временем ростовчане уже ощутили на себе неудобства, связанные с происшествием на ГРЭС. Так, по словам ростовчан, оказался обесточен центр.

- Недалеко от ДГТУ не работали даже светофоры, а в некоторых магазинах ничего нельзя было купить, потому что оказались выключены кассы, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» жительница города Наталья.

Электричества также не было в районе ТЦ «Горизонт», в микрорайонах Сельмаш, Нахичевань, Александровка и во втором поселке Орджоникидзе.

БЕЗ СВЕТА ОСТАЛИСЬ 364 ТЫСЯЧИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Губернатор Ростовской области Васлий Голубев уже прокомментировал массовые отключения электричества. По словам главы региона, без электричества остались 364 тысячи потребителей. При этом больницы и другие социальные объекты отключения не затронули.

- Энергетики реализовали ряд мероприятий, чтобы увеличить перетоки мощности. С 16:16 в Ростовской области началось поэтапное подключение потребителей, - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

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