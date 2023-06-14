Губернатор Ростовской области опроверг информацию о взрыве на Новочеркасской ГРЭС

По словам главы региона, сейчас на месте работает 71 спасатель. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Ростовской области прокомментировал пожар на Новочеркасской ГРЭС 14 июня. Возгорание произошло около 13.40 в шестом энергоблоке электростанции.

— Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции, — сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что точную причину возгорания определят специалисты. По его словам, работа станции приостановлена, будут введены ограничения по поставке электроэнергии потребителям.

— Подробная информация об ограничениях будет доведена позже, — пояснил Василий Голубев.

К настоящему моменту пожар локализован. Его площадь составила 200 квадратных метров. На месте продолжают работать 71 спасатель и 29 единиц техники. В результате происшествия пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области тушат пожар на Новочеркасской ГРЭС площадью 200 квадратных метров

На месте работают 46 спасателей. (Подробности)