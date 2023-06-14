Работу всех энергоблоков новочеркасской ГРЭС остановили из-за пожара

Пожар начался на крыше одного из энергоблоков. Фото: Администрация Новочеркасска

В Ростовской области на новочеркасской ГРЭС в среду, 14 июня, произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, вспыхнула кровля на одном из энергоблоков. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Как сообщили на новочеркасской ГРЭС корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону», на момент ЧП на станции работали четыре энергоблока.

- Всего на станции их восемь. Сейчас работа всех энергоблоков остановлена полностью, - сказали на ГРЭС.

На месте работают пожарные. Фото: Администрация Новочеркасска

Собеседник добавил, что после ликвидации последствий пожара всю систему перезапустят, и энергоблоки начнут работать в прежнем режиме. Правда, точную дату на ГРЭС не уточнили.

Также известно, что на момент возгорания кровли в помещении находилась одна смена.

- Это примерно человек десять сотрудников, - сообщил собеседник издания.

Три работника станции получили незначительные травмы и обратились за помощью в травмпункт на предприятии.

На данный момент открытое горение ликвидировали. Угрозы распространения огня нет.

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