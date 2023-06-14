Пламя охватило шестой энергоблок. Фото: администрация Новочеркасска

Пожар на Новочеркасской ГРЭС 14 июня 2023 года продолжают тушить огнеборцы. Шестой энергоблок электростанции на загорелся около 13.40. Спасатели локализовали возгорание, но полностью ликвидировать его пока не удается. Рассказываем, что что известно о ЧП на данный момент.

Последние новости о пожаре на Новочеркасской ГРЭС 14 июня 2023

Подробности о пожаре в Новочеркасской ГРЭС рассказали очевидцы событий. По словам читателей «КП — Ростов-на-Дону», огонь охватил весь шестой энергоблок.

- Загорелись газовые трубы, пожарные их тушат, - рассказал очевидец.

По словам очевидца, пострадавших вывели из помещения. Им оказывают первую помощь в медпункте предприятия. Позже стало известно, что мужчин госпитализировали.

- Причем с улицы самого пожара не видно. Весь пожар — внутри энергоблока, - поделился наблюдением мужчина.

На место выехали 46 пожарных, задействовано 15 единиц техники. Фото: администрация Новочеркасска

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 13.40. Из сообщения ГУ МЧС было известно, что огонь охватил кровлю шестого энергоблока площадью 200 квадратных метров. На место выехали 46 пожарных, было задействовано 15 единиц спецтехники.

Было эвакуировано 150 сотрудников ГРЭС.

В 14.50 огнеборцы сообщили о ликвидации открытого горения. В 15.05 возгорание ликвидировали.

Причина пожара на Новочеркасской ГРЭС

Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, возможная причина пожара - возгорание газа. ЧП произошло во время технологических работ на станции. После происшествия в сети появилась информация о якобы взрыве на электростанции - губернатор опроверг эти сообщения.

Видео пожара на Новочеркасской ГРЭС сегодня

Опубликовано видео пожара на Новочеркасской ГРЭС. Несколько роликов опубликовали в Главном управлении МЧС по Ростовской области, еще несколько передала редакции администрация Новочеркасска. На кадрах, снятых спасателями на улице, пожара не видно. Улица залита водой, видно, что работали пожарные машины.

На кадрах от администрации, снятых издалека, на подъезде к ТЭЦ, видно как часть крыши ГРЭС объята пламенем, поднимается высокий столб дыма.

ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

После пожара на новочеркасской ГРЭС по Ростовской области начались отключения электричества. По словам губернатора, к 16.00 в регионе без света остались 364 тысячи потребителей. С 16.16 началось поэтапное подключение к электроэнергии.

- Ограничения не коснулись потребителей первой категории надежности: больниц и других особо значимых социальных объектов, - прокомментировал Василий Голубев.

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