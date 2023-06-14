На Новочеркасской ГРЭС отсутствует угроза распространения огня

На 14.50 открытое горение ликвидировано. Фото:архив читателя.
В Новочеркасске на ГРЭС на данный момент устранили угрозу распространения огня. Об этом сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС России по Ростовской области.
- В 13.41 на пульт пожарной охраны поступила информация о пожаре по адресу: Новочеркасск, Багаевское шоссе, 10. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горит кровля на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС, - прокомментировал Сергей Филиппов, начальник ГУ МЧС России по Ростовской области.
На 14.50 открытое горение ликвидировано.
По оперативным данным, погибших в ходе возгорания нет. Проведена эвакуация сотрудников. Сейчас причины пожара уточняются.
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