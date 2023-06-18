Глава «Автодора» пообещал лето без пробок на трассе М-4 «Дон»

Прирост грузовых перевозок составил 18%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2023 года на федеральной трассе М-4 «Дон» не должно быть пробок при увеличении пассажиропотока, сообщил в интервью Известиям председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Как и в прошлом году, специалисты фиксируют увеличение трафика движения на трассе. Связано это с поездками отдыхающих на море на легковых автомобилях, а также с увеличением количества большегрузов из-за развития экономики.

Так, за первое полугодие 2023 года трафик увеличился на 12%, если сравнивать с прошлогодними показателями за такой же период. При этом прирост грузовых перевозок составил 18%.

В первый день работы платного участка трассы обхода Аксая, 15 июня, с 15.00 до 24.00, по нему проехало девять тысяч автомобилей. «Автодор» намерен в июле проанализировать стоимость тарифов на проезд машин по этому участку, и, при необходимости, пересмотреть их. Напомним, что одна поездка на легковом автомобиле обойдется в 300 рублей, на фуре — в 900 рублей.

Напомним, что в Ростовской области три региональные трассы станут федеральными. Их продлят в новые регионы России.

Из Ростова в Крым возведут новую железную дорогу, которая будет пролегать через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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