В Ростовской области три трассы станут федеральными

Трассы в новые регионы продлят. Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Ростовской области три трассы получат статус федеральных, а также их продлят. Все они ведут в новые регионы страны. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Таким образом, мы завершили масштабную межведомственную работу по интеграции дорожной сети новых субъектов Российской Федерации в сеть федеральных автомобильных дорог, — отметил Марат Шакирзянович.

В частности, речь идет о дороге А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР», которую продлят до Луганска.

Дорогу А-280 «Ростов – Таганрог – граница с ДНР» продлят до Симферополя и переименуют в Р-280 «Новороссия». Она будет проходить через Мариуполь и Симферополь.

Трасса А-258 «М-4 «Дон» – Кантемировка – Луганск» будет проходить от Белгородской области через Ростовскую в ЛНР.

Напомним, что из Ростова в Крым возведут новую железную дорогу. Проходить она будет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Возвести ее планируют за несколько лет.

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