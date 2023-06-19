С 3 июля три района Ростова-на-Дону останутся без горячей воды

После завершения работ горячее водоснабжение восстановят Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 3 по 14 июля жители трех районов Ростова-на-Дону останутся без горячей воды. Это связано с работами по опрессовке коммуникаций, пояснили в пресс-службе компании «Ростовские тепловые сети».

Горячей воды в указанный период не будет:

На Северном в пределах улиц: Капустина - Пацаева - Бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Венеры - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова;

В районе «Темерник»: Лелюшенко - Миронова - Думенко;

В районе проспекта Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Ярослава Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский.

- После завершения работ горячее водоснабжение восстановят. Однако при обнаружении новых дефектов подключение по отдельным улицам начнется только после полного устранения неполадок, - прокомментировали в «РТС».

Специалисты добавили, что подобные работы проводятся ежегодно. Они необходимы для подготовки к зимнему периоду.

Ростовчанам напоминают: во время гидравлических испытаний теплосетей в разных местах города могут появиться течи, размыв грунта или дорожного покрытия. К таким местам нельзя приближаться, нужно сразу же сообщать о случившемся в круглосуточную диспетчерскую.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234-89-44, (863) 287-01-90

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