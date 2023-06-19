В Ростовской области двое детей утонули в водоемах за день

Одно из происшествий случилось на базе отдыха. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области двое детей утонули в водоемах. Происшествия случились 18 июня в Ростове и в Аксайском районе, сообщили в донском управлении следственного комитета.

Первый случай произошел на базе отдыха в донской столице. Четырехлетний мальчик был там со своими родителями, но в какой-то момент остался без присмотра взрослых. Ребенок пошел купаться в водоем и утонул. Следователи осмотрели тело погибшего и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Еще одна трагедия случилась возле станицы Старочеркасской. 12-летний мальчик вместе с родителями отдыхал на берегу Дона, в необорудованном для купания месте. По предварительным данным, школьник зашел в реку и пропал. В настоящее время ведутся поиски тела мальчика.

- Все обстоятельства гибели детей будут установлены в ходе проверок. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - прокомментировали в СУ СКР по региону.

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