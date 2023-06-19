Ростовская область получит 678 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий

Средства поступят на возведение и обновление домов культуры, детсадов и школ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

678 млн рублей выделят Ростовской области на комплексное развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Судя по документу, перераспределят субсидии на 2023 и 2024 годы. В этом периоде к перечислению планировалась сумма в 578,5 млн рублей, в следующем периоде - 99,4 млн рубелей. Деньги поступят в опережающем порядке.

- Средства, предусмотренные на 2024 год, будут направлены регионам уже сейчас. Это позволит ускорить реализацию проектов. Речь идет о возведении и обновлении домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений, - говорится на сайте правительства России.

Всего, по данным федеральных властей, в 33 региона страны должны направить 4,6 млрд рублей. Работу проведут в рамках проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства».

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