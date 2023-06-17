На ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила соглашения почти на 200 миллиардов рублей

В Ростовской области появится около 3,5 тысяч новых рабочих мест.

С начала работы Петербургского международного экономического форума Ростовская область заключила соглашения почти на 200 миллиардов рублей, отметил губернатор Василий Голубев, который возглавил донскую делегацию.

Благодаря этому в области появится около 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Всего на форуме были представлены инвестиционные проекты на общую сумму 720 миллиардов рублей.

Самый крупный инвестиционный проект — возведение нового микрорайона на территории старого аэропорта за 132 миллиарда рублей.

Напомним, что Президент России Владимир Путин отметил Ростовскую области среди регионов страны по благоприятному экономическому климату. По этому показателю регион поднялся с 16-й на 12-ю строчку рейтинга.

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