Владимир Путин назвал Ростовскую область одним из лидеров в России по инвестклимату

В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Ростовская область показала положительную динамику, поднявшись с 16-й на 12-ю строчку рейтинга.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отметил Ростовскую область среди ведущих регионов страны по благоприятному инвестиционному климату.

— Отмечу по традиции те субъекты РФ, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом 60 регионов продвинулись в этом списке, — сказал Президент России Владимир Путин. - С удовольствием их назову. Лучшую динамику показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край.

В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Ростовская область показала положительную динамику, поднявшись с 16-й на 12-ю строчку рейтинга.

Напомним, что на ПМЭФ-2023 Ростовская область представила инвестпрограмму на 720 миллиардов рублей. Уже подписано инвестиционных соглашений на 200 миллиардов рублей. Среди них — возведение крупнейшего микрорайона Ростова на территории старого аэропорта за 132 миллиарда рублей, а также строительство завода по производству компьютерной техники за 8 миллиардов рублей, где будет работать 700 человек. И возведение в Аксае самого крупного тепличного комплекса по выращиванию овощей за 21 миллиард рублей.

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