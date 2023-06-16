За 21 миллиард рублей построят самый большой в Ростовской области тепличный комплекс

Весь комплекс, в котором будет работать 600 человек, разместится на 33 гектарах. Фото: правительство Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области за 21 миллиард рублей построят самый большой в регионе тепличный комплекс. Об это сообщили на Петербургском международном экономическом форуме.

Весь комплекс, в котором будет работать 600 человек, разместится на 33 гектарах. В первой очереди теплиц будут выращивать более 43 тысяч овощей в год. Прежде всего, это будут огурцы.

Возведение комплекса планируют завершить в июле 2025 года, а к концу августа того же года — установить необходимое оборудование.

Овощи из теплиц будут поставлять как в южные, так и в центральные регионы России.

Напомним, также на Петербургском форуме подписали соглашение о строительстве в Ростове завода по выпуску отечественных ноутбуков и моноблоков. На нем будет трудиться около 700 человек.

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