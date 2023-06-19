В «Ростовводоканале» отказались от выплаты акционерам 3,6 млрд рублей дивидендов

Против перечисления средств «проголосовали 74% акционеров» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «Ростовводоканале» отказались выплачивать дивиденды* на сумму в 3,6 млрд рублей. Эту информацию, ссылаясь на генерального директора АО «Евразийский» Германа Вишневского, подтвердили в пресс-службе водоканала Ростова-на-Дону.

Известно, что решение было приято 14 июня. Против перечисления средств «проголосовали 74% акционеров». Однако причины, которые привели к итоговому решению, журналистам не озвучили.

Напомним, ранее власти донской столицы оспорили выплату дивидендов в Арбитражном суде. Городской департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) потребовал признать недействительными ожидаемые решения совета директоров «Ростоводоканала».

Претензии имелись к протоколу от 10 мая 2023 года с рекомендациями перечислить акционерам «чистую прибыль за 2014-2021 годы в размере 3,6 млрд рублей».

Добавим, 24 % акций «Ростовводоканала» сейчас принадлежат администрации Ростова-на-Дону, это блокирующий пакет ценных бумаг.

Дивиденды* - выплаты, поступающие от организаций акционерам. Это один из способов распределять прибыль между владельцами.

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