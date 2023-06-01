Власти Ростова-на-Дону оспорили выплату 3,6 млрд рублей дивидендов акционерам «Ростовводоканала»

Истец требует признать недействительными решения совета директоров «Ростоводоканала» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону оспорили выплату 3,6 млрд рублей дивидендов* акционерам компании АО «Ростовводоканал». Соответствующий иск можно найти в электронной картотеке донского Арбитражного суда.

Истцом выступает городской департамент имущественно-земельных отношений. Ответчики - «Водоканал Ростова-на-Дону», а также лично гендиректор АО «Евразийский» и председатель совета директоров «Ростовводоканала» Герман Вишневский.

Материалы приняли к рассмотрению на прошлой неделе, 26 мая 2023 года. Власти Ростова-на-Дону требуют принять обеспечительные меры и признать недействительными решения совета директоров «Ростоводоканала».

В частности, претензии имеются к протоколу от 10 мая 2023 года с рекомендациями перечислить акционерам «чистую прибыль за 2014-2021 годы в размере 3,6 млрд рублей». Слушания по спорному вопросу должны пройти уже в этом месяце, 8 июня.

Отметим, подобные судебные разбирательства ведутся в той же инстанции с начала мая 2023 года. В документации указано, что ДИЗО Ростова-на-Дону настаивает на постановлении ФССП относительно запрета действий, уменьшающих стоимость активов «Ростовводоканала».

Предварительно, такое решение могло быть связано с конфискацией имущества Станислава Светлицкого, который осенью 2022 года заблокировал продажу основного пакета акций «Ростовводоканала» из-за несогласия с заявленной стоимостью ценных бумаг.

К слову, 24 % акций «Ростовводоканала» сейчас принадлежат администрации Ростова-на-Дону, это блокирующий пакет. 74,85 % ранее находилось во владении компании «Евразийский».

Дивиденды* - выплаты, поступающие от организаций акционерам. Это один из способов распределять прибыль между владельцами.

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