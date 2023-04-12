Экс-владелец «Ростовводоканала» заявил о невиновности и намерении спасти предприятие

74,85 % акций «Ростовводоканала» принадлежало компании «Евразийский» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области бывший совладелец «Ростовводоканала» Станислав Светлицкий сообщил о «рейдерском захвате» предприятия и своих попытках спасти ситуацию. Также автор открытого письма заявил, что не виновен по делу, за которое провел в заключении уже «80 % от полученного срока».

- Видимо, мой выход из колонии невыгоден, пока не завершен рейдерский захват АО «Ростовводоканал». Всеми силами пытаюсь бороться с тем, что делают с предприятием. Нарушая все мыслимые нормы, его выставили на торги по смешной цене. Если уж актив намерены отобрать, то должны хотя бы провести его справедливую оценку. При этом, ничего хорошего от смены управленцев ждать не стоит. В компании сменили уже трех директоров, обвинив их в коррупции, - отметил Станислав Светлицкий.

Автор открытого обращения добавил, что считает свой приговор «беспрецедентно жестоким» и основанным «на показаниях одного человека». Все разбирательство предприниматель назвал «сфальсифицированным фарсом с целью присвоения активов».

Напомним, в январе 2023 года после жалобы Станислава Светлицкого на неопределенный срок была приостановлена продажа контрольного пакета акций «Ростовводоканала». После этого ценные бумаги временно передали в распоряжение Росимущества.

Сегодня власти Ростова-на-Дону имеют 24 % акций «Ростовводоканала», это блокирующий пакет. 74,85 % принадлежало компании «Евразийский», именно эти акции планируют продать.

Добавим, Станислава Светлицкого несколько лет назад осудили за мошенничество в особо крупном размере. Сторона обвинения доказала, что бизнесмен был причастен к хищению более 6,6 млрд рублей с 2013 по 2014 годы, а также к хищению 820 млн и 300 млн рублей в период с февраля по октябрь 2014 года.

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