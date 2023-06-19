В Ростовской области на 17 % увеличилась заболеваемость корью

Корь - острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области количество случаев кори увеличилось до 60, а заболеваемость инфекцией повысилась на 16,7 %. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Дона Елену Теплякову.

- Из общего числа 50 случаев (83%) зарегистрировали среди детей, - сообщила Елена Теплякова.

Отметим, по данным властей региона, еще в начале июня 2023 года носителей кори было около 50 человек.

По словам первого замглавы донского Минздрава, сейчас вакцины для взрослых достаточно, «но отсутствуют препараты для иммунизации детей. В связи с этим в больницах и поликлиниках формируют специальные листы ожидания».

При этом, ранее сообщалось о поступлении в Ростовскую область более 20 тысяч доз вакцины для взрослых и более 9 тысяч доз детских препаратов.

Напомним, корь - острое вирусное заболевание, при котором у человека появляются высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит и сыпь. Эта инфекция может вызывать тяжелые осложнения, в том числе воспаление легких и головного мозга. Корь передается воздушно-капельным путем.

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