В Ростове без воды временно останутся ряд улиц, несколько СНТ и ЖК «Платовский»

Ресурс в краны не будут подавать с 8:30 утра 22 июня до 3 часов 23 июня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ограничениях, связанных с подачей воды. В ряде территорий, в том числе в нескольких СНТ и в ЖК «Платовском» ресурс не будут подавать с 8:30 часов 22 июня до 3 часов 23 июня, предупреждает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Воду временно отключат:

- на улице Днепропетровской, от дома № 48 до Центральной;

- Ходоша, 15 (инфекционная больница), Днепропетровская, 50 (поликлиника № 1);

- поселок Камышеваха - Аксайская ПМК;

- поселок Музыкантов, Париж;

- ЖК «Платовский»;

- СНТ Афганец, Космос, Агропром, Березка, Мичуринец, Дружба, Жемчужина; Красный Аксай, Северная ривьера, Росинка;

- Шолохова-Синявского, 20 (пожарная часть).

Ограничения будут действовать во время переподключения коммуникаций на улице Днепропетровской.

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