Ростовская область вошла в топ-10 самых непьющих регионов России

Показатели зависимости от горячительных напитков вычислили в рамках федерального проекта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область по итогам первого квартала 2023 года вошла в топ-10 регионов с самым низким показателем продаж алкоголя на душу населения (в литрах этанола - 1,007). Об этом говорится на сайте донского правительства.

Показатели зависимости от горячительных напитков вычислили в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья».

- Статистика улучшается. Однако сегодня в регионе на наблюдении остаются 34,6 тысячи пациентов с алкогольными расстройствами, из них 32,8 тысячи человек больны алкоголизмом и психозами, - отметила главный врач областного наркологического диспансера Елена Малышко.

Известно, что с начала 2023 года в наркодиспансер впервые обратились 549 жителей Дона, почти 80% из этих людей страдали от алкоголизма. С каждым обратившимся за помощью работают врачи, пациенты проходят бесплатное лечение.

Добавим, для поддержки жителей региона с алкогольной зависимостью работает телеграм-канал «Свобода личности».

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