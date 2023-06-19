В Ростове водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку

С травмами девочку увезли в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось днем 19 июня на улице Вавилова.

По предварительной информации, 28-летний водитель «Шевроле Авео» двигался по проезжей части. В этот момент на дорогу выбежала 12-летняя девочка. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил малышку. Известно, что школьница перебегала дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)