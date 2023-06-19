В Ростовской области продолжается ремонт дорог и пунктов пропуска в ЛНР и ДНР

Подрядчикам необходимо увеличить число полос движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области идет ремонт дорог и пунктов пропуска в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в правительстве региона.

Подрядчики продолжают капитальный ремонт проезжей части. Им необходимо увеличить число полос движения – с двух до четырех. Также необходимо обустроить две площадки отдыха, где водители смогут останавливать фуры. Кроме того, специалисты установят электроосвещение на всем участке. Отметим, что подрядчики построили парковки, благодаря которым снизилась транспортная нагрузка на границе.

Напомним, что сейчас активно ведется ремонт КПП «Гуково» и «Весело-Вознесенка». Все работы планируется закончить до 1 июля 2023 года.

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