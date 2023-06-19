В Ростове уволился директор департамента ЖКХ города

Отставку Алексея Пономарева принял глава администрации донской столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове покинул пост директор департамента ЖКХ города. Об этом сообщили в администрации города 19 июня.

Глава администрации города Алексей Логвиненко принял отставку Алексея Пономарева. Отметим, что теперь исполняющим обязанности замглавы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен Алексей Потешкин. К своим обязанностям он приступит с 20 июня.

Отметим, что в конце апреля текущего года в отставку ушел Алексей Пикалов.

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(Подробности)