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НовостиОбщество19 июня 2023 17:34

В Ростове уволился директор департамента ЖКХ города

Отставку Алексея Пономарева принял глава администрации донской столицы
Лейла МИРИШОВА
Отставку Алексея Пономарева принял глава администрации донской столицы

Отставку Алексея Пономарева принял глава администрации донской столицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове покинул пост директор департамента ЖКХ города. Об этом сообщили в администрации города 19 июня.

Глава администрации города Алексей Логвиненко принял отставку Алексея Пономарева. Отметим, что теперь исполняющим обязанности замглавы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен Алексей Потешкин. К своим обязанностям он приступит с 20 июня.

Отметим, что в конце апреля текущего года в отставку ушел Алексей Пикалов.

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