На автодороге Ростов – Таганрог изменилась схема движения

На время ремонта подрядчики перекроют две правые полосы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе А-280 Ростов – Таганрог изменилась схема движения. Об этом водителей предупредили в правительстве Ростовской области.

Речь идет с 15-го по 20-й километр на выезде из Ростова в Мясниковском районе.

С 18 июня транспортные средства смогут проехать по двум левым полосам. Две правые на указанном участке будут закрыты на все время ремонта. После завершения работ, подрядчики займутся левыми полосами.

Отметим, что на трассе могут образовываться заторы из-за капительного ремонта. Водителям лучше заранее продумать свой маршрут.

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(Подробности)