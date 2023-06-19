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НовостиОбщество19 июня 2023 18:36

На автодороге Ростов – Таганрог изменилась схема движения

С 18 июня транспорт сможет проехать только по двум левым полосам
Лейла МИРИШОВА
На время ремонта подрядчики перекроют две правые полосы

На время ремонта подрядчики перекроют две правые полосы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе А-280 Ростов – Таганрог изменилась схема движения. Об этом водителей предупредили в правительстве Ростовской области.

Речь идет с 15-го по 20-й километр на выезде из Ростова в Мясниковском районе.

С 18 июня транспортные средства смогут проехать по двум левым полосам. Две правые на указанном участке будут закрыты на все время ремонта. После завершения работ, подрядчики займутся левыми полосами.

Отметим, что на трассе могут образовываться заторы из-за капительного ремонта. Водителям лучше заранее продумать свой маршрут.

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(Подробности)